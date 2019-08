Evento discute a obesidade

Com o tema “Mais Saúde, Todos juntos contra a Obesidade”, será realizado nesta quinta-feira (15), na Unioeste, o 4º Encontro da Atenção à Obesidade em Cascavel, doença que atinge patamares nunca antes vistos no País e no mundo.

O evento reunirá secretários municipais de toda a macrorregião oeste do Paraná, profissionais e acadêmicos da área da saúde. É organizado pelo GAO (Grupo de Atenção à Obesidade), formado por representantes do HU (Hospital Universitário), da 10ª Regional de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, Cultura e Esportes e do Centro Universitário FAG.

O evento será aberto com a palestra Visão do Ministério da Saúde, pela nutricionista Isabel Cristina Moutinho Diefenthaler, da coordenação-geral de Alimentação e Nutrição do MS.

O credenciamento começa às 8h, no auditório do câmpus de Cascavel.