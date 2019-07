Evento marca o lançamento da 11ª edição do “Caminho Terra do Sol”

110 quilômetros de contato com a natureza, autoconhecimento, reflexão, aventura e superação. É assim o “Caminho Terra do Sol”, uma peregrinação pela região Oeste do Paraná, que está chegando à 11ª edição. O evento promovido pela AMIC (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná), que já virou tradição no calendário de muitos peregrinos, vai ter um novo capítulo entre os dias 10 e 13 de outubro.

Para dar mais detalhes sobre essa nova etapa, um evento de lançamento está programado. No dia 26 de julho, às 8h, um café da manhã será servido na Dimebras, que fica na Av. Brasil, 12.285, para recepcionar os prefeitos das duas cidades envolvidas: Cascavel e Boa Vista da Aparecida, além de demais autoridades, imprensa, e é claro, os peregrinos que já participaram das edições anteriores e podem contar suas experiências para quem nunca teve essa oportunidade.

Os participantes caminham cerca de 30 km por dia, conhecendo o trajeto de Cascavel até Boa Vista da Aparecida, encarando desafios, suspirando com as belezas naturais que compõem o caminho e fazendo paradas estratégicas para descanso e alimentação. É uma imersão espiritual, uma ponte para novas amizades, um trajeto cheio de autoconhecimento e superação a cada passo. Quem experimentou, recomenda: “é reviver a simplicidade, o desapego, a pureza, o partilhar, as lições e os aprendizados que tive ao longo da vida. É me conectar com a natureza e apreciar as coisas belas da vida”, conta Jovimari Balotin, cronista e peregrina, que participou da última edição.

É com o intuito de proporcionar tudo isso às pessoas que Celso Bevilacqua, idealizador do Caminho Terra do Sol, inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, peregrino experiente, já com 70 anos, pretende expandir e aperfeiçoar o trajeto. “Nosso Caminho já está consolidado, agora é bola pra frente, só melhorar, já estamos planejando uma estrutura melhor e buscando apoio dos órgãos públicos. Fica o convite para quem gosta de um pouco de aventura e quer sair da rotina. Qualquer pessoa com um mínimo de preparo pode fazer”, convida Celso.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 29 de julho até o dia 30 de setembro.