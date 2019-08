Evento com 29 modalidades em 26 cidades começa neste sábado

Curitiba – Competição anunciada há menos de um mês pelo Governo do Estado do Paraná, os Jogos de Aventura e Natureza terão início neste sábado (10), em Matinhos, no litoral paranaense. Dividido em cinco etapas, as ações esportivas seguirão até dezembro, abrangendo três regiões e 26 municípios do Estado, área com uma população estimada de 830 mil habitantes. A abertura será feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, a partir das 13h30, e pelo diretor-presidente da Esporte Paraná, Helio Wirbiski, na Avenida Paranaguá.

“Assumi no início do ano o compromisso de realizar um evento que aliasse esporte e turismo, envolvendo toda a população e movimentasse a economia local em todas as regiões. A ideia foi lançada, o desafio foi aceito e agora estamos na iminência de realizar um evento inédito que vai beneficiar todo o Paraná”, declarou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

As competições, entretanto, já começarão amanhã (9), e irão até o dia 18 nos municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, com disputas de canoagem, ciclismo, paraquedismo, bodyboarding, beach soccer, vôlei de praia, corrida de aventura, iatismo, handbeach, skate, futevôlei, surf e aquathlon.

Durante a semana serão realizadas oficinas esportivas para as crianças das escolas dos municípios litorâneos: stand up paddle, canoa havaiana, beach tênis, slackline, rúgbi, oficinas de sustentabilidade, desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo e oficinas culturais, realizadas pela Superintendência da Cultura.

DATAS DAS ETAPAS

Litoral 1: 10 a 18 de agosto

(Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná)

Lindeiros 1: 7 a 15 de setembro

(Guaíra, Mercedes, Terra Roxa, Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios e São José das Palmeiras)

Lindeiros 2: 28 de setembro a 6 de outubro

(Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Medianeira, Missal, Diamante D’Oeste e Santa Helena)

Litoral 2: 19 a 27 de outubro

(Antonina, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná)

Angra Doce: 23 de novembro a 1º de dezembro

(Angra Doce, Siqueira Campos, Salto do Itararé, Carlópolis, Ribeirão Claro e Jacarezinho)