EUROCOPA | Cristiano Ronaldo marca quatro nas Eliminatórias

A seleção de Portugal bateu a da Lituânia com uma goleada por 5 a 1, ontem, pelas Eliminatórias da Eurocopa, com direito a quatro gols de Cristiano Ronaldo. Um deles, aliás, entrará na lista dos mais bizarros marcados por ele. Aos 16min do segundo tempo, o atacante arriscou um chute no começo da área e o goleiro Ernestas Setkus engoliu um frango: a bola subiu, bateu em seu corpo enquanto ele ainda estava no chão e entrou para o gol. Depois, fez outro em seguida, aos 20min, e fechou a conta aos 31min. Antes, CR7 havia aberto o placar aos 7min de jogo. A Lituania chegou a empatar no primeiro tempo. Já William Carvalho deu números finais ao jogo nos acréscimos.