Etapa única: Toledo recebe o Campeonato Paranaense de Handebol sub-16

Toledo – As melhores equipes de base do handebol estadual terão compromisso em Toledo neste fim de semana, pelo Campeonato Paranaense da categoria Cadete (sub-16), realizado em etapa única.

No feminino, o time de Cascavel é o atual vice-campeão da Chave Ouro, tendo perdido a final em 2018 para o time de Maringá. Este ano, as meninas iniciam a competição contra as anfitriãs, nesta quinta-feira, às 16h20 no Ginásio Alcides Pan, e depois enfrentam Marilena e Santo Antônio do Sudoeste, na sexta.

No masculino, o time de Maringá também é o atual campeão da Ouro, com Paranavaí em segundo. Anfitriões, os toledanos estão na Chave Prata e estrearão amanhã contra Ourizona, às 11h, no Alcides Pan. No mesmo dia, mediarão forças com Cascavel, às 17hh5, no Yara Country Club.

No total, são 38 equipes participantes do Paranaense Cadete, sendo 23 masculinas e 15 femininas. As disputas serão realizadas até domingo, com os playoffs nos fim de semana. Além do Alcides Pan e do Yara, o Ginásio Aldanir Rossoni também receberá a competição.