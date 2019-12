Estrada de acesso a Ouro Preto é recapeada

A comunidade de Ouro Preto em Toledo está feliz em poder utilizar uma nova via totalmente recapeada e que está dando condições melhores de trafegabilidade aos moradores e visitantes da localidade. O recape asfáltico foi realizado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo (EMDUR).

A entrega oficial aconteceu nesta quarta-feira (11). A OT-311, que dá acesso a comunidade foi denominada Estrada Rural “Luiz Vian”. A OT-102, em forma de homenagem, também foi denominada com o nome do produtor “Otílio Lira”. A entrega faz parte das comemorações dos 67 anos do município.

A Secretaria de Infraestrutura Rural foi responsável pelo projeto. Melhorias foram realizadas por meio de recurso próprio da prefeitura, foram aproximadamente R$ 700 mil em recursos utilizados.

Em solenidade realizada na comunidade, o Prefeito Lucio de Marchi, acompanhado do Secretário da Infraestrutura Rural, Vilson André (Chumbinho), o Assessor de Assuntos Comunitários, Adriano Theves Galvão que esteve representando o deputado Schiavinato, com a comunidade, entregou os decretos e homenagens à família dos homenageados.

“Temos como objetivo sempre beneficiar a população da melhor forma possível. Na cidade ou no interior, não é diferente. As famílias que vivem em Ouro Preto estão satisfeitas com este novo asfalto, de qualidade e que traz agilidade e segurança no tráfego. São mais de mil pessoas contempladas aqui. Estamos contentes em poder realizar essa ação”, disse Lucio.

Para o Secretário Chumbinho a gestão proporciona qualidade de vida a estes moradores. “Somos referência em estradas rurais. É uma determinação do Prefeito Lucio que todos as localidades de Toledo recebam sempre o que há de melhor. O desenvolvimento da cidade cresce diariamente e o campo está acompanhando, e por isso, é necessário que aconteça um olhar diferenciado para os nossos distritos. Ouro Preto é um lugar de pessoas trabalhadoras e que necessitava de uma ação como essa”.

“A pavimentação rural de qualidade é uma das prioridades da administração. A viabilização deste novo acesso é de suma importância para a comunidade”, destacou Adriano Galvão.

OBRAS DE DRENAGEM

Neste ano, além do asfalto, foram implantados as galerias pluviais em Ouro Preto, região que apresentava problemas de erosão em função das águas das chuvas. Os tubos utilizados fazem parte do Programa Estadual de Controle de Erosão e Assoreamento promovido pelo Instituto das Águas do Paraná. O repasse contou com a indicação do deputado federal José Carlos Schiavinato.

Histórico dos homenageados

Otilio Lira, filho de Francisco Lira e Maria Lira, nasceu no dia 02/06/1938 em Vassouras, estado de Santa Catarina. Mudou-se para a cidade de Toledo em meados dos anos 60. Casado com Luzia Lira, sendo que dessa união nasceram 08 filhos, e desses, 17 netos e 04 bisnetos. Otílio foi pioneiro na localidade de Ouro Preto, município de Toledo, participando ativamente em todas as organizações comunitárias da localidade, fazendo com que o progresso chegasse até as famílias. Faleceu em 04/06/2019.

Luiz Vian, filho de Afonso Vian e Pasquina Gnoatto, nasceu no dia 30/09/1937 em Palmeira das Missões, estado do Rio Grande do Sul. Mudou-se para a cidade de Toledo no ano de 1966. Casado com Nair Vian, sendo que dessa união nasceram 05 filhos, e desses, 08 netos e 03 bisnetos. Luiz Vian foi pioneiro na localidade de Ouro Preto, neste município de Toledo, participando ativamente em todas as organizações comunitárias da localidade, fazendo com que o progresso chegasse até as famílias. Faleceu em 18/11/2019.