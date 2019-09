Estão liberados do dízimo, companheiros!

Foto: Albari Rosa/ Gazeta do Povo

Pelo estatuto do PT, membros da sigla têm de contribuir entre 2% e 20% do salário. Contudo, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse que a galera que ganhou o bolão da Mega-Sena na quarta-feira está liberada: “Mas quem quiser doar uma parte, será bem-vindo”, acrescentou. O prêmio total foi de R$ 120 milhões e cada um dos apostadores deve receber R$ 2,5 milhões, que, pela cota de 2%, daria R$ 50 mil. Pelo menos uma assessora técnica já disse que vai doar uma porcentagem ao PT.

O bolão

O grupo que apostou na Mega é formado por assessores e funcionários da Câmara. Cada cota tinha valor de R$ 10. Assim que saiu o resultado, o grupo saiu comemorando pelo corredor, chamando a atenção de quem passava. O prêmio dos petistas é o terceiro maior deste ano e um dos 20 mais altos da história. O maior foi sorteado em maio, para um sortudo que levou R$ 289 milhões.