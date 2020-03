Estão abertas as inscrições para o Casamento Civil Coletivo em Cascavel

Agora não há mais desculpa para quem quer oficializar a união, mas estava adiando esse momento por causa da falta de recursos. Estão abertas em Cascavel as inscrições para o Casamento Civil Coletivo 2020. Os apaixonados podem se inscrever gratuitamente até o próximo dia 15 de maio.

Os casais que pretendem formalizar a união devem procurar o Cras – Centro de Referência de Assistência Social – mais próximo de sua residência.

O que devo levar?

– Comprovante de renda (até 3 salários mínimos por casal);

– Comprovante de Residência (no nome ou declaração por escrito do proprietário do imóvel);

– Certidões de registro civil emitidas a partir de janeiro de 2020 serão aceitas, desde que estejam legíveis e sem rasuras.

A cerimônia do Casamento Coletivo 2020 está prevista para o dia 20 de junho, no Ginásio de Esportes Sérgio Mauro Festugatto. O evento faz parte do Programa Justiça no Bairro, uma parceria entre Poder Judiciário, Prefeitura de Cascavel e o Sistema Fecomércio – Sesc PR. Em 2019, mais de 300 casais participaram.

Endereço dos Cras

– Cras Cancelli: Rua Ernesto Farina, 555 – Claudete/ fone: (45) 3902-2701

– Cras Cascavel Velho: Rua Londres, 980 – Cascavel Velho/ fone: (45) 3902-1763

– Cras Central: Rua Curitiba, 1241 – Neva/ fone: (45) 3902-1759

– Cras CEU: Rua Caiçara, 401 – Santa Cruz/ fone: (45) 3902-1716

– Cras Interlagos: Rua Paul Richard, 630 – Julieta Bueno/ fone: (45) 3902-1776

– Cras Riviera: Rua Panamá, 4107 – Floresta/ fone: (45) 3902-1775

– Cras Periolo: Rua Jaraguá, 406 – Periolo/ fone: (45) 3902-1768

– Cras Morumbi: Rua Florencio Galafassi, 20 – Loteamento Campo Belo/

Fone: (45) 3902-1482

– Cras XIV de Novembro: Rua Romário Correia de Oliveira, 487 – XIV de Novembro/

Fone: (45) 3902-1774