Estagiários de Arquitetura propõem passarela entre a rodoviária e o terminal

Quem passa pela Rua São Paulo, em Cascavel, sabe que há uma movimentação significativa próximo ao Terminal Rodoviário e ao Terminal de Transbordo Oeste. Diariamente, os espaços recebem milhares de pessoas. O tráfego é intenso, inclusive para fazer a travessia da rua é um desafio, e o curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG aceitou ajudar a resolver.

A partir de uma demanda da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel), os alunos do 6º período integral e do 10º período noturno tiveram que propor ideias durante o Estágio em Urbanismo.

Orientados pelas professoras Gabriela Bandeira Jorge e Renata Esser, eles fizeram estudos de projeto para que uma passarela pudesse ser construída entre os dois espaços, viabilizando a acessibilidade.

As propostas foram apresentadas na segunda-feira (4) a uma banca formada pelo presidente da Cettrans, Vander Piaia, a engenheira civil da Prefeitura de Cascavel Kalyana Dallagnol e pelo assessor da Presidência da Cettrans, Sinval Lima.

Quatro grupos expuseram suas ideias – todas bem diferentes, mas com o mesmo intuito: “Oferecer uma travessia com segurança, além de transformar o local em um marco para a cidade com uma área de convívio”, explica a professora Gabriela.

O grupo de Kaliny Santos, do 6º período, propôs uma passarela estaiada, suspensa por cabos. “Queríamos agrupar lazer, segurança, além de poder trazer alegria e oferecer uma conexão para a sociedade. Será gratificante poder ver algo que foi pensado por nós ser executado”, conta. “É perceptível o crescimento dos alunos em um trabalho como este. Eles fizeram pesquisa de campo, foram atrás de informações, para ofertar um estudo viável ao município”, complementa Gabriela.

De acordo com Vander Piaia, a intenção é tirar a ideia do papel em um curto espaço de tempo. “Vamos agora apresentar as propostas ao Prefeito Leonaldo Paranhos para que possamos escolher entre uma delas. Todos os estudos apresentados estão condizentes com a demanda e também muito criativos, com soluções adequadas para a transposição da Rua São Paulo”, destaca.