Estado envolve soldados do Exército em mobilização contra a dengue

Curitiba – O Comitê Intersetorial de Controle da Dengue no Paraná, coordenado pela Secretária de Estado da Saúde, está organizando, uma grande mobilização de combate à doença em 60 municípios que apresentam os maiores índices de incidência de casos confirmados.

A ação ocorrerá neste sábado (21) com organização da Defesa Civil do Paraná e participação de 600 soldados do Exército, militares estaduais da Sesp, 60 integrantes da Defesa Civil municipal, além de técnicos da vigilância ambiental das cidades envolvidas.

“É uma ação estratégica; vamos fazer um grande arrastão com remoção técnica de criadouros, replicando o trabalho que a Vigilância Ambiental da Sesa já vem fazendo em algumas cidades e que já apresentou resultados positivos de redução da infestação”, explica o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

No total, 60 cidades receberão as equipes para a ação de mobilização. Da região oeste do Estado, as selecionadas são: Quatro Pontes, Guairá, Iracema do Oeste, Nova Aurora, Braganey, Ouro Verde do Oeste, Tupãssi e Marechal Cândido Rondon.