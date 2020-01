Estado dá início a obras de infraestrutura em Cascavel

Quatro viadutos da PRC-467 em Cascavel, na região Oeste, estão recebendo obras de melhorias no sistema de drenagem e de construção de estruturas de contenção de taludes, que são superfícies inclinadas. O objetivo é garantir maior estabilidade e evitar o surgimento de pontos de alagamento na rodovia, que passa por baixo dos viadutos.

Os serviços serão feitos nas interseções com a Avenida Barão do Rio Branco, Rua Jacarezinho, Rua Domiciano Theobaldo Bresolin e Avenida Rocha Pombo, todas vias municipais.

“Com essas intervenções nestes quatro viadutos devemos evitar problemas com alagamentos na rodovia, que podem danificar veículos e colocar em risco os condutores”, explica o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Segundo ele, as obras vão garantir que os taludes ficarão protegidos contra erosão pelas próximas décadas, com as novas lajes de concreto.

Nos quatro locais serão executados drenos, que incluem a escavação de vala e seu preenchimento com material agregado (pedras, areia, pedregulhos) e manta geotêxtil, para o escoamento de águas subterrâneas; implantação de descidas d’água em degraus de concreto para o escoamento de águas da chuva; e finalmente a execução de lajes de concreto armado sobre os taludes, protegendo a superfície contra erosão e degradação. Os serviços serão nos lados esquerdo e direito dos viadutos.

“O DER vai investir R$ 783.219,43 nesta obra, que tem prazo para execução de 240 dias corridos. Por volta de setembro devemos estar com todos os serviços concluídos nos quatro viadutos”, diz o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

Atualmente estão sendo realizados os serviços de terraplenagem, que incluem a colocação de estacas e recomposição de alguns dos taludes.

A obra inclui ainda a execução de novo pavimento, nos pontos em que for necessário demolir o pavimento atual para os serviços.