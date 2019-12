Estádios em Cascavel e Toledo estão prontos para o Paranaense

Cascavel – O Paranaense de Futebol 2020 terá início no dia 18 de janeiro e as equipes da região oeste do Estado seguem em ritmo intenso de preparação, enquanto a Federação e as gestões municipais de Cascavel e Toledo trabalham em escala de plantão nestes últimos dias de 2019. As secretarias de esporte das duas cidades, entretanto, deixaram o trabalho em dia nos estádios Olímpico e 14 de Dezembro, respectivamente.

É que na tabela de jogos do Estadual 2020 no site da Federação Paranaense de Futebol consta como “a definir” o local em que Cascavel CR e FC Cascavel mandarão seus jogos no campeonato. Tudo porque o local foi inspecionado pela equipe da Vigilância Sanitária de Cascavel há apenas duas semanas, depois do início do recesso na FPF.

Esse laudo, aliás, nunca preocupou a Secretaria de Cultura e Esporte do município. O impasse maior era pelo laudo de Prevenção e Combate de Incêndio, emitido no fim de julho com validade de um ano pelo Corpo de Bombeiros, depois de o Estádio Olímpico ter funcionado sob efeito de dois TACs (Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta) nos últimos dois anos. As obras em questão eram para adequação quanto a normas de acessibilidade, que resultaram em obras finalizadas no fim de junho, após o término do Paranaense 2019.

Ainda assim, o Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busato segue com capacidade máxima de público limitada a 10 mil pessoas, apesar de poder receber até 26.340 pessoas. Tudo pela inexistência do sistema de monitoramento de segurança, que é obrigatório para praças desportivas com capacidade para mais de 20 mil pessoas, segundo o Estatuto do Torcedor.

Agora, renovar laudos deverá voltar a ser mera formalidade no principal estádio cascavelense. O próximo a vencer será o de Segurança, emitido pela Polícia Militar e com vencimento em abril, durante o Paranaense de Futebol. Já no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, o próximo laudo a vencer será o de Engenharia, mas apenas em junho de 2020.