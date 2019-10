Esquizofrenia: acusado de tentar matar idosa é absolvido

Gilmar Pereira dos Santos foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificado durante júri popular ontem, em Cascavel.

Um laudo comprovou que Gilmar sofre de esquizofrenia, o que impede que ele seja julgado. Absolvido, ele será internado para exames em complexo médico penal.

O crime aconteceu dia 18 de julho de 2018 na casa de Aline Alvez dos Santos, de 68 anos, em Santa Tereza do Oeste. Aline foi agredida a pauladas e chutes e só foi encontrada pela polícia 24 horas depois, caída no chão, seminua, com a cabeça ensanguentada e com dificuldades para respirar. Ela foi socorrida e conseguiu sobreviver.

O crime foi motivado por uma suposta dívida de R$ 100 que o acusado dizia ser pagamento de um serviço que havia prestado para a idosa.