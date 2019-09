Esporte e turismo: Jogos de Aventura e Natureza seguem em quatro municípios

Cascavel – Aberta na última semana, a etapa Lindeiros dos Jogos de Aventura e Natureza segue com programação em quatro municípios neste fim de semana: Marechal Cândido Rondon, Entre Rios, Guaíra e Pato Bragado.

Essas cidades, aliás, junto a Mercedes, Terra Roxa e São José das Palmeiras, receberam atividades relacionadas ao evento durante toda a semana, com clínicas esportivas de diferentes modalidades.

Agora a programação se volta às disputas. Neste sábado (14), haverá competição de paraquedismo em Guaíra, a partir das 8h30 no aeroporto local; de futevôlei em Entre Rios, a partir das 8h30 na prainha da cidade; de beach soccer em Marechal Cândido Rondon, a partir das 8h30 na praia local; e de skate em Pato Bragado, a partir das 9h, na pista da modalidade no município. Também haverá atividades para a comunidade com clínicas de stand up paddle (Pato Bragado, no Lago Municipal), de canoa havaiana (Entre Rios, na Prainha) e slackline (na praia de Marechal Rondon, que receberá também apresentação de wakeboarding).

No domingo (15), as competições prosseguirão nas quatro cidades, com o acréscimo das disputas de BMX em Marechal, às 8h30 na pista municipal, e de futevôlei em Entre Rios, às 8h30 na prainha.