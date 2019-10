Esporte e aventura: Jogos de Aventura e Natureza retornam ao litoral paranaense

Curitiba – O litoral paranaense recebe neste sábado (19) a quarta etapa dos Jogos de Aventura e Natureza, a segunda na região litorânea do Estado este ano. O evento seguirá até o próximo dia 27 nas cidades de Guaratuba, Antonina, Matinhos, Morretes, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba e Paranaguá.

A abertura oficial será sábado (19) em Guaratuba, às 17h30, no Centro de Eventos. Logo em seguida, às 18h30, haverá o show da Banda Que Voa. A programação, entretanto, começará às 15h com atividades de balonismo, parede de escalada, infláveis, praça de alimentação com food trucks e diversas atividades voltadas para a comunidade.

Os Jogos se dividem em três categorias: competição, apresentação e participação. A de competição reúne modalidades cujas inscrições são feitas via federações esportivas, com premiações em dinheiro, além de troféus e medalhas. Nesta etapa serão realizadas competições de jipe, surf, handbeach, triathlon, vôlei de praia, beach tennis, corrida de aventura, vela, skate, beach soccer, bodyboarding e futevôlei.

As modalidades abertas à participação de toda a população serão realizadas ao longo da semana com diversas clínicas esportivas voltadas à comunidade. A programação é diária e atende locais estratégicos para a prática de cada esporte, sempre supervisionados por profissionais.