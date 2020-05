Esplanada: Comício virtual e urnas X coronavírus

Comício virtual

O ímpeto verbal do presidente Jair Bolsonaro conseguiu algo histórico neste 1º de Maio: reuniu contra ele os ex-presidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, o presidenciável Ciro Gomes, além do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no pacote. Todos confirmaram participação na “live” da festa dos trabalhadores das Centrais Sindicais (CUT, Força, UGT, CGT etc), a partir das 10h de hoje nas redes sociais. É a primeira vez, em décadas da tradicional festa, que as centrais saem das ruas e realiza seu evento virtualmente.

Urnas x coronavírus

O Brasil está a dois meses do prazo final para convenções e registro de candidaturas. O TSE está em alerta mas ainda não indicou se vai mudar o calendário eleitoral.

Desafio

Fato é que os partidos não estão preparados para realizar convenções on-line e votação virtual de delegados para escolher seus candidatos a vereadores e prefeitos.

***Parques privados

O governo federal vai conceder a administração dos parques nacionais Aparados da Serra (RS/SC) e Serra Geral (RS/SC). Está no Decreto 10.331, que os incluiu no Programa Nacional de Desestatização.

Dossiê

O ódio dos bolsonaristas contra o presidente do PSL, deputado federal Luciano Bivar (PE), parece não ter fim. Circula na praça dossiê sobre a vida privada de Bivar e de seus amigos nos últimos 30 anos. O documento foi parar nas mesas de altos gabinetes em Brasília. Citam até um envolvimento dele com uma massagista nos anos 80.

***Ajuda holandesa

O Fundo COPPETEC de apoio aos hospitais da UFRJ recebeu ontem doação de 11.350 mil euros (perto de R$ 66 mil) da fundação Brasil-Holanda para aquisição de equipamentos de proteção individual de médicos e enfermeiros. O material será distribuído nas nove unidades de saúde da Federal.

***Contribuição

Até ontem, o fundo já arrecadara R$ 864,3 mil – e R$ 710 mil investidos na aquisição de EPIs. Doações pelo BB, Ag. 2234-9, Conta 55.620-3; CNPJ : 72.060.999/0001-75.

**Risco total

Os garis da Prefeitura do Recife não estão cumprindo as determinações quanto ao uso de máscaras para proteção contra o coronavírus. A Coluna flagrou vários caminhões de lixo com funcionários pelas ruas da capital. Pernambuco é o quarto Estado com contaminados pela covid-19. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará.

STJ no Nobel

O ministro Moura Ribeiro, do STJ, é um dos concorrentes ao Nobel da Paz neste ano pela contribuição para o fortalecimento da teoria do Capitalismo Humanista. Seu nome foi levado à comissão norueguesa pelo advogado Ricardo Sayeg, um dos criadores da teoria. A Associação dos Magistrados Brasileiros, com 14 mil associados, enviou para a Noruega uma moção de apoio ao ministro.

Comércio futuro

Especialistas em comércio e grandes empresários já citam em palestras virtuais as perspectivas do setor pós-pandemia: As lojas serão mostruário, com e-commerce e entregas mais fortes. Haverá migração da mão de obra da Ásia para países de origem das marcas. O termo “insalubridade” entra de vez nos contratos de trabalho.

Compra on-line

Desde o início da pandemia, o site Mercado Livre conquistou 1,7 milhão de novos compradores. Os produtos campeões de buscas na América do Sul foram: máscaras (10 milhões de buscas); álcool em gel (8,5 milhões); antibacterianos (3,5 milhões); e termômetros (1 milhão).

**Ficou

Quem adora o Brasil e não deve vir ao País de férias em julho (o verão dos americanos) para conhecer os novos colegas é o âncora da CNN Anderson Cooper. Tradicionalmente, ele passa o mês na sua casa no Quadrado, em Trancoso (BA).