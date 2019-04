Espanhol: Barcelona joga para ser campeão neste sábado

Barcelona – O Barcelona pode conquistar o seu 26º título do Campeonato Espanhol, neste sábado. Para isso, basta vencer o Levante, no Camp Nou, pela 35ª rodada, às 15h45 (de Brasília). Sem perder desde janeiro, o Barça entra em campo com seus principais jogadores a disposição e com tudo para levantar o caneco.

Aliás, o Barcelona pode conquistar o título, o oitavo em 11 anos, antes mesmo de entrar em campo. É que o Atlético de Madri jogará um pouco antes, às 11h15, com o Valladolid, e em caso de tropeço não poderá mais alcançar a pontuação do líder.

No momento, o Barça tem nove pontos de vantagem. Como tem melhor desempenho no confronto direto com o Atlético (empate e vitória), o time de Ernesto Valverde ficará com a taça em caso de igualdade de pontos. Em caso de igualdade no jogo em Madri, o Barcelona irá jogar por um empate.

A conquista do Espanhol já neste sábado permitiria o técnico Valverde preservar o seu elenco para a disputa das outras duas competições. Na quarta-feira, o Barça enfrentará o Liverpool no Camp Nou, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. O jogo de volta será na terça da semana seguinte. Além disso, a equipe decidirá o título da Copa do Rei com o Valencia no dia 24 de maio.

Números

O Barcelona tem 25 títulos do Espanhol, a oito do Real Madrid, que é o maior ganhador da liga nacional, com 33, mas que não vence desde 2016/2017. Aliás, o Barça só não venceu três edições nos últimos dez anos: 2011/2012 (Real) e 2013/2014 (Atlético de Madri). Destaque da equipe culé, Messi tem números impressionantes esta temporada. Em 44 jogos marcou 45 gols e deu 22 assistências. É o artilheiro do Espanhol com 31 gols, além de líder de assistências, com 13. Esse pode ser o décimo título da competição para o argentino.