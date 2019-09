Espaço Cidadão: egressos do sistema penitenciário terão acesso gratuito à internet e cursos profissionalizantes, em Cascavel

O Patronato Penitenciário de Cascavel, por meio da parceria com o Governo do Estado do Paraná e Casa Civil/ Superintendência Geral de Inovação inaugurou nesta quinta -feira (26), o “Programa Espaço Cidadão – Telecentros” – que visa oferecer inclusão digital aos egressos do sistema penitenciário, por meio da disseminação do acesso público à internet e uso de correios eletrônicos.

O Espaço Cidadão/Telecentro funcionará na Sala Multiuso do Patronato, que fica no segundo piso do Terminal Rodoviário de Cascavel. O local conta com uma estrutura completa composta por computadores e rede de acesso à internet.

O programa permitirá ao egresso o aperfeiçoamento profissional por meio de palestras, web conferências e cursos que serão ofertados gratuitamente. Ainda é importante destacar que o acesso ao local é livre, porém os egressos estarão sempre acompanhados e instruídos quanto ao uso da sala e dos equipamentos.

Além disso, os computadores dão acesso aos serviços online do governo, como informações e consultas para emissão de documentos, serviços de água e luz, Detran, Previdência Social, entre outros.

“A sala multiuso do Patronato visa inserir o cidadão na sociedade da informação por meio da utilização de ferramentas de TICs –Tecnologias da Informação e Comunicação, visando a redução da exclusão digital e social, além de oferecer diversos cursos em parceria com o Instituto Mundo Melhor”, explica o pedagogo do Patronato Penitenciário, Márcio Issler.

Segundo o diretor do Patronato, Rubens Cabrera, o intuito da sala é incluir no mundo digital os egressos a fim de reduzir a exclusão social, criando oportunidades de inclusão digital aos cidadãos e promover o desenvolvimento social e econômico.

“O espaço também está disponível ao público em geral. É uma iniciativa que vai atender a comunidade de Cascavel e trazer inúmeros benefícios aos que mais precisam. Tudo será controlado por agendamento, facilitando, assim, o uso dos equipamentos e o acesso à internet”, afirma Cabrera.

A modernização vai ao encontro dos princípios do Depen Paraná, como destaca o diretor geral, Francisco Caricati.

“O Depen tem realizado investimentos importantes na modernização do sistema penitenciário, e isso se estende ao egresso, por meio de programas voltados à inclusão social e a sua reinserção no mercado de trabalho”, comenta.

A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o major do Corpo de Bombeiros, Amarildo Ribeiro, responsável pelo primeiro curso oferecido na modalidade EaD: ‘Formação de Brigadistas’.

“O curso possui uma temática importante e que visa preparar voluntários para saberem como agir em uma situação real. Ele está dividido em vários módulos e o acesso é muito fácil e simples”, finaliza.