Espaço ApaExonados: Semana da Criança com atividades internas

As comemorações alusivas ao Dia da Criança, em 12 de outubro, não vão passar em branco na Apae de Cascavel. A instituição preparou uma programação especial com atividades internas envolvendo todos os alunos de 7 a 11 de outubro.

Serão trabalhadas atividades diferenciadas com brincadeiras, contação de histórias, oficinas de pintura, culinária, cinema e teatro. Como forma de gerar estímulos sensoriais nos alunos, eles participarão também de jogos e muita interação.

Toda energia gasta com as recreações será reabastecida com lanches especiais preparados aos alunos. E não poderia faltar a sobremesa, com

doces variados e muito sorvete para espantar o calor.

Dia de floricultura

Dentro da programação alusiva ao Dia da Árvore Primavera, em 21 de setembro, os alunos da Apae de Cascavel viveram momentos de descontração e contato com a natureza em uma floricultura em Cascavel.

A visita envolveu os alunos do Ensino Fundamental da Apae.

Para os professores que acompanharam os alunos, a atividade contribuiu para estimular a interação e a percepção deles.

A programação extraclasse também tem caráter de reforço pedagógico.