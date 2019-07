Espaço ApaeXonado: Hoje é dia de Bazar da Apae

Mercadorias contrabandeadas do Paraguai apreendidas em operações da Receita Federal serão comercializadas a preços e condições facilitadas nesta quarta-feira (17), das 8h às 19h, na Apae de Cascavel. O tradicional bazar tem a finalidade de arrecadar recursos para construção do Centro de Saúde, mais uma etapa importante do audacioso projeto de revitalização estrutural em que atravessa a instituição.

As obras já começaram, com os trabalhos de construção do Centro concentrados na terraplanagem.

Produtos

O Bazar da Apae desta quarta-feira disponibilizará uma série de produtos encontrados do outro lado da fronteira. Os interessados poderão adquirir eletrônicos, perfumes, maquiagens, artigos para pesca, celulares, carregadores, controle de videogame, vestuário (jaquetas para o inverno), brinquedos e muitos outros itens com valores similares aos encontrados no Paraguai.

As compras poderão ser pagas em dinheiro e/ou pelo cartão de débito ou crédito.

Como forma de melhor organizar a distribuição de senhas de acesso para o bazar, no dia 10 de julho a Apae de Cascavel fez os primeiros cadastros, liberando as senhas iniciais. Naquele dia, foram entregues 143 senhas. As demais, a partir da 144, serão distribuídas nesta quarta-feira, às 8h, em um espaço criado pela Apae para o cadastro dos CPFs ao lado do refeitório, local onde está concentrado o bazar.