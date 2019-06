Escolinhas de Toledo apresentam Festival de Inverno

Celeiro de atletas na Ginástica Rítmica o Centro de Treinamento de GR de Toledo vai realizar o Festival de Inverno no próximo dia 07 de julho. Realizado na metade do ano, o festival serve para mostrar um pouco dos resultados do trabalho realizado no primeiro semestre, além de preparação para as crianças, familiarizando-as com apresentações em público. Cada uma das escolinhas terá liberdade para organizar a sua própria apresentação, com tema livre.

As apresentações serão divididas em duas sessões, às 15h e às 18h, e vão reunir diversos números preparados nas quatro escolinhas de GR atualmente em funcionamento. Participam crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade. As escolinhas funcionam no ginásio do Sesi, no Centro Olímpico Arnoldo Bohnen, na Igreja Verdade que Liberta (Vila Industrial) e na Associação Esportiva e Recreativa Sadia.

Além das apresentações das escolinhas estão programados números especiais, reunindo atletas da equipe de rendimento, com séries de competições e apresentações artísticas, e da equipe de ginástica acrobática. A modalidade está sendo oferecida desde o ano passado em Toledo, mas neste ano a equipe vai participar pela primeira vez de competições. As atletas estão treinando para participar de um campeonato em setembro, em São Bernardo do Campo, e a participação no Festival deverá servir de preparação para as atletas.

Os ingressos para o Festival de Inverno serão vendidos a R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia). A renda será destinada à Associação Toledana de GR e visa auxiliar no custeio das despesas do projeto de GR de Toledo e na participação das atletas em competições regionais, estaduais e nacionais.