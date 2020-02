Escola Segura: 15 colégios podem receber policiais

Em Cascavel, já são quase 20 policiais militares da reserva que demonstraram interesse em fazer parte do Programa Escola Segura, que visa reforçar a segurança no ambiente escolar com a presença de um policial fardado no colégio. A previsão é de que 15 colégios estaduais recebam os PMs e a procura é considerada boa até o momento. “São colégios selecionados em parceria com o NRE [Núcleo Regional de Educação] e cada um deles receberá dois policiais, um em cada turno: das 7h às 15h e outro das 15h às 23h. Um dos colégios é o Professor Francisco Lima da Silva, no Bairro Floresta, os demais ainda não serão divulgados. Temos cerca de 20 inscritos já, um número bom visto que a previsão é de contratação de 30 profissionais que atuarão nas 15 instituições”, conta o tenente Paulo Roberto da Silva, responsável pela Patrulha Escolar.

Paulo explica que os PMs interessados no programa devem procurar a sede da Patrulha, que fica em anexo ao Colégio Wilson Joffre, no Centro. “Por enquanto é um cadastro de reserva, para que, tão logo saia a autorização do Estado, o projeto seja iniciado. Para participar, o interessado deve: ser policial da reserva e, caso tenha se aposentado com menos de 30 anos de serviço, deve estar na reserva há mais de dois anos. Após a inscrição é feita uma seleção a partir de investigação social, teste físico e avaliação de saúde. Os selecionados passam por capacitação teórica e prática”, esclarece.

A remuneração dos profissionais será de R$ 3.000 a R$ 3.700, variando de acordo com a patente de cada um.

Sandro Kraemer atuou 25 anos na Polícia Militar, está aposentado há três e viu no projeto uma oportunidade de contribuir com a sociedade, além de ficar mais perto das filhas. “Eu tenho 45 anos e ainda tenho muito a contribuir. Com o programa vou conseguir fazer isso. Atualmente moro em Planalto e minhas filhas em Cascavel, onde estudam. Fazendo parte do programa, vou morar aqui e ficar mais perto delas”.

Mais segurança

O programa, implantado em 2019 em algumas cidades do Estado, vem mostrando bons resultados e deve vir para somar ao trabalho já realizado pela Patrulha Escolar. “A aceitação da comunidade escolar tem sido boa nas outras cidades e não deve ser diferente em Cascavel. Os policiais vão auxiliar no trabalho que já realizamos, só que de forma fixa, com a presença no colégio e acionando a Patrulha ou reforços caso seja necessário”, acrescenta Paulo.