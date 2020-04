Erechim estuda formas para retorno do Brasileiro de Rali

A cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, sediaria neste fim de semana a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade e a prova de abertura do Gaúcho. Porém, devido às diversas ações que estão sendo realizadas no Brasil para a prevenção e o combate ao coronavírus (covid-19), as competições de automobilismo no País estão suspensas.

O presidente do ACE (Automóvel Clube de Estação), entidade promotora da etapa que aconteceria nesta semana, Leandro Rosa, salienta que o Clube vem analisando todos os possíveis cenários para a realização da etapa em um novo momento dentro desta temporada. “Estamos aguardando os próximos passos, as decisões que virão da CBA [Confederação Brasileira de Automobilismo], da Federação Gaúcha, para, juntos, chegarmos a um entendimento sobre quando fazer a nossa prova”, destaca.

“Estamos nos reunindo enquanto diretoria para tentarmos entender de que maneira podemos manter a prova. Estamos trabalhando com planos ‘B’ para que a prova aconteça. Temos previsão positiva de que haverá sequência da temporada de ralis, passando os principais efeitos desta pandemia do coronavírus”, amplia Leandro.

“Toda nossa equipe estava trabalhando muito, bastante empenhada, para que pudéssemos ter mais um grande evento em Estação. Infelizmente, essa pandemia nos pegou de surpresa. Precisamos nos proteger e agora vamos aguardar o transcorrer das ações de prevenção à doença para sabermos quando poderemos realizar a prova”, acrescenta o presidente do ACE.

Ele ressalta ainda que o Clube é responsável também pela etapa de Ipiranga do Sul, prova que valerá pelo Campeonato Gaúcho. “Nosso objetivo é trabalhar para que os dois eventos sejam contemplados neste ano”, acrescenta Leandro.

José Haroldo Scipião Borges, presidente da CNR (Comissão Nacional de Rally), órgão da CBA, disse esta semana que reuniões virtuais estão sendo realizadas com a diretoria da CBA toda semana. “Por último, fui informado pela nossa comissão de Saúde, que tem como presidente o doutor Dino Altman, que, neste mês, pelo menos até o dia 30, não teremos decisão com relação ao retorno dos eventos automobilísticos. Esperamos que no início de maio a Comissão Médica da CBA nos dê mais informações. Independente disso, alguns promotores e Federações Estaduais já se manifestaram em relação a alguns eventos de rali”, completa.