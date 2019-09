A equipe Lupatini Motorsport pontuou na quarta etapa do Paranaense de Velocidade no Asfalto 2019, realizada sábado e domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. Brendon Zonta Gabardo, pilotando o Gol nº 56, com o apoio técnico da RBL Competições, na categoria Turismo “B”, conquistou a sétima e a nona posição nas duas provas do Paranaense de Velocidade.