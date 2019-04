Equipe do Tuiuti no circuito estadual

Tradicional clube paranaense, o Tuiuti ganhou evidência no fim de semana, no Campeonato Estadual de Natação de Inverno – 25º Troféu Luciano Cabrine, realizado no Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba. Liderados por Ítalo Amadeu Fernandes e Willian Pereira Marciano dentro da piscina, a equipe TecSharks conquistou seis medalhas na competição, mesmo número de atletas do Tuiuti Esporte Clube comandados pelo Instrutor Sérgio no Estadual. Com os resultados, o TEC terminou em 10º lugar no quadro geral de medalhas e em 12º na classificação final por pontos.