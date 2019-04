Equipe de engenheiros da Sesop acompanha auditoria técnica anual do TCE no PDI/BID

Equipe de engenheiros da Sesop acompanha os Auditores da Coordenadoria de Auditorias (Caud) do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), designados para realizar a auditoria externa do Programa de Desenvolvimento Integrado (PDI-Procidades) de Cascavel, correspondente ao exercício financeiro de 2018 e constante também do PAF (Plano Anual de Fiscalização) de 2019 do TCE-PR.

Três analistas estão na cidade auditando as obras e as demonstrações financeiras do PDI, conforme previsto no contrato de financiamento firmado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Ontem (23) o grupo conferiu as obras da Avenida Tancredo Neves; nesta manhã (24) esteve no Ecopark Morumbi inspecionando toda a extensão do parque linear e os equipamentos públicos instalados no local, como o CCI (Centro de Convivência Intergeracional), o ginásio de esportes e o salão de múltiplo uso. Nesta tarde (24), é a Avenida Brasil que passa pela vistoria.

De acordo com o analista do TCE, Bruno Cherobin, que coordena a auditoria, são várias etapas em cada vistoria. Além de verificar o volume de recursos financeiros e como estão sendo aplicados nas obras, é conferida a regularidade dos contratos e dos aditivos, e a forma como o patrimônio está sendo usufruído pela comunidade. As constatações serão formalizadas em um relatório que será entregue até o mês de junho à UCP (Unidade de Coordenação do Programa), a qual encaminhará o documento ao BID.

A auditoria presencial é minuciosa e visa verificar se o Município vem atendendo e cumprindo o disposto no programa. Além do diretor da Sesop, engenheiro Sandro Camilo Rocha Rancy, acompanham os analistas do TCE os engenheiros Marcos Roberto de Almeida e Ulysses Afonso Zaror.

De acordo com Rancy, pelo contrato do BID o Município deveria contratar uma empresa para fazer a auditoria financeira do programa anualmente; optou-se pelo auditoria do TCE, uma vez que os técnicos são capacitados pelo BID, sem custo ao Município.

“O relatório com as conclusões também poderá trazer apontamentos, com objetivo de orientar e buscar a correção de possíveis irregularidades, sempre em benefício dos cidadãos”, detalhou Sandro Rancy.