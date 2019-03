Entrega de micro-ônibus adaptado para transporte de pessoas com deficiência

Catanduvas – Na data de 21 de março, na Associação Pestalozzi de Catanduvas, o prefeito Moisés Aparecido de Souza e a secretária municipal de Assistência Social, Sueli Alves Garcia de Souza, primeira-dama do Município, realizaram a entrega oficial de um micro-ônibus adaptado para o transporte de pessoas com deficiência.

Esse veículo foi adquirido por meio de repasse do Fundo Estadual de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social, instituído pelo Incentivo à Pessoa com Deficiência PcD, cujo objetivo é o aprimoramento de ações, programas, projetos e serviços da rede socioassistencial, voltados a crianças e adolescentes com deficiência.

O veículo será destinado ao transporte de pessoa com deficiência que frequentam os programas da rede socioassistencial do Município, em especial a Associação Pestalozzi de Catanduvas, os quais atuam com crianças e adolescentes com deficiência, resultando em melhoria das condições de locomoção e inclusão social.

Estiveram presentes no ato da entrega autoridades do Município e os alunos com seus pais e responsáveis.