Entidades pedem o retorno ao trabalho em carta para prefeito de Toledo

Entidades de Toledo entregaram nesta sexta-feira (27) uma carta ao prefeito, Lucio De Marchi pedindo o retorno gradativo das atividades econômicas do município.

Na carta são apresentadas as seguintes sugestões ao município para que esse retorno seja feito com segurança:

a) Iniciar a retomada da atividade econômica, formando um comitê que inclua

lideranças empresarias, em número equivalente as demais áreas, com objetivo de que a

reabertura gradativa aconteça a partir do dia 30/03/2020 e que isso possa ser definido

por Decreto Municipal ainda hoje, dia 27/03/2020, para que se possibilite às empresas

sua exata compreensão;

b) Focar estratégia de quarentena e isolamento para os grupos de risco;

c) Permitir que as empresas operem com horário normal, pois a redução do horário

pode acarretar aglomerações nos atendimentos;

d) Determinar que os segmentos de serviços e do comércio, mantenham o controle

de acesso dos clientes respeitando as distâncias mínimas e fornecendo meios para a

higienização dos colaboradores e clientes;

e) Fornecer equipamentos de proteção para os colaboradores de vendas, produção e

entrega, os quais possam, de alguma forma, ter contato com outras pessoas;

f) Garantir aos colaboradores que se enquadram no grupo de risco fiquem de

quarentena;

g) Retorno de atendimento mínimos em todas os órgãos da administração pública

direta;

h) Realização de campanhas publicitárias de conscientização sobre a necessidade de

retomada econômica e de minimização do medo de sair de casa incutido na população

pelo momento pandêmico atual, proporcionando que as populações de baixo risco

voltem a circular e viver suas vidas.

Confira a carta na íntegra: