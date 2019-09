Entenda o que é e como agir durante o inferno astral de Libra

A sabedoria popular diz que é um período em que as coisas começam a emperrar em nossa vida, dando a sensação de que nada dá certo. Essa expressão, que tem origem na Astrologia, define uma fase desafiadora que alguém passa em um determinado período que antecede o aniversário, por exemplo o inferno astral de libra.

Numa caminhada que se repete anualmente, o Sol percorre todos os signos e completa sua volta no Zodíaco em 365 dias para, em seguida, começar outro ciclo e inaugurar outro ano astrológico. Ele percorre um grau por dia e permanece cerca de um mês em cada signo.

Em seu trajeto mensal pelo Horóscopo, o Sol envia energias específicas para cada signo. Elas variam de acordo com o setor em que o astro-rei está localizado: são as vibrações do Sol nas Casas Astrais.

Agora, é bom saber que o período de inferno astral do seu signo é apenas uma referência geral e, na verdade, a sua fase de inferno astral depende do dia exato e do mês em que você nasceu.

Por exemplo, quem faz aniversário nos dias iniciais do período de Libra (entre 23 de setembro a 22 de outubro), passa primeiro pelo inferno astral do que os librianos que fazem aniversário mais tarde, isso porque a fase de inferno astral de libra acontece 30 dias antes do aniversário.

Se você convive com alguém de Libra, prepare-se para ter paciência com ele durante o inferno astral. O lado negro dos librianos fica aflorado, exigindo controle emocional ao lidar com eles. Após o aniversário, tudo volta ao normal.

Fonte: João Bidu