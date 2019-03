Energia fotovoltaica à disposição de todos

Promovido pela Unioeste, o Simpósio Internacional de Energia Solar Fotovoltaica e a terceira edição do Seminário de Energia na Agricultura reuniu durante os dois últimos dias especialistas, técnicos, aprendizes e curiosos sobre o assunto, no campus de Cascavel e no Centro Universitário da Fundação Assis Gurgacz.

Além das palestras ofertadas no Simpósio Internacional de Energia Solar Fotovoltaica, os acadêmicos e a comunidade puderam sanar dúvidas conversando com os representantes das empresas parceiras do evento: dez estandes de empresas que trabalham com energia sustentável e empresas que oferecem financiamento para quem quer adquirir as placas fotovoltaicas com custo mais acessível.

A vendedora Daniele Silva, da empresa Renolux, destaca a questão de sustentabilidade: “A energia solar está há pouco tempo no mercado de Cascavel, mas já temos muitas empresas associadas. É importante essa divulgação, principalmente para os estudantes de engenharias e arquitetura, para que já se formem com o conhecimento de um projeto sustentável e gerar uma sustentabilidade maior em Cascavel”.

Menina no rio

A empresa Enjoy apresentou como inovação a boia “menina no rio”, que serve para colocar o sistema de energia fotovoltaico em cima de lagos e rios. “Vemos a parceria como uma forma muito importante, porque é um setor de pesquisa e desenvolvimento e é o que eu creio que os alunos buscam como tema de encerramento e Trabalho de Conclusão de Curso”, destacou o diretor da empresa, Gustavo Noble.

1ª cooperativa de energias renováveis

O Sebrae, com o grupo Cooperoeste, aproveitou o evento para lançar a primeira cooperativa de energias renováveis do Paraná. Um dos fundadores do Cooperoeste, Carlos Motta, destaca a importância da parceria entre a instituição e o grupo. “É um momento muito importante para que possamos divulgar para a população o novo modelo de negócios de energias renováveis e para que todos possam ter acesso”.

Parcerias seladas

O evento serviu também para selar parcerias com empresas que irão doar placas fotovoltaicas à Unioeste, caso da empresa Biowatts e Balfar Solar.

“Essa é uma parceria de sucesso, porque colabora para que a gente consiga formar novos engenheiros, doutores e mestres na área de fotovoltaica com excelência, trazendo o que há de melhor no mundo fotovoltaico para que eles consigam entender e trabalhar com isso e saiam daqui sabendo, tanto na teoria, quanto na pratica como funciona o mundo fotovoltaico”, ressalta o proprietário da Biowatts, Pedro Coquete.

A doação das placas é para fazer um projeto-piloto em que os acadêmicos terão acesso a essa energia.

Acesso a todos

Em constante discussão, a energia sustentável cai cada vez mais no gosto dos brasileiros. Para ajudar com o custo do evento, a Unioeste convidou bancos para participarem do evento. Caso do Santander, cuja parceria é para fomentar a energia solar e a economia, contribuir com o meio ambiente e atender toda a demanda e financiar os projetos.

Parceiro também do evento, o Sicoob apresentou no estande a possibilidade de financiamento, no conceito do cooperativismo, com menor custo.