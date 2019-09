Depois do duelo das oitavas de final na última temporada, Juventus e Atletico de Madrid voltam a se enfrentar, desta vez na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, os colchoneros recebem os italianos no Estádio Wanda Metropoliano às 16h (Brasília), pela 1ª rodada do Grupo D. Os craques portugueses, Cristiano Ronaldo, de 34 anos, e João Félix, de 19, irão se enfrentar pela primeira vez em uma partida oficial.