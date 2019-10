Encontro de danças para crianças será neste sábado à tarde no Pavilhão Alemão em Marechal

A Associação de Danças Folclóricas Raízes de Marechal Cândido Rondon, em parceria com a Secretaria de Cultura, realiza neste sábado (19), a partir das 14h, no Pavilhão Alemão, no parque de exposições, o 3º Encontro de Grupos Folclóricos Kinder Tanz, que reunirá grupos de danças infantis de toda a região. O evento integra a programação oficial da 31ª Oktoberfest, organizada pela Fundação Promotora de Eventos de Marechal Rondon, prefeitura, com apoio da JCI.

A secretária de Cultura, Marcia Veit, ressalta que o encontro contará com 14 grupos da região, como de Missal, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Palotina e de Marechal Cândido Rondon, que contará com grupos de Margarida, Iguiporã e dos CMEIs que possuem projeto de dança.

Para os pais, haverá gincana. O Objetivo é que estes possam interagir com os filhos. O tema será a colonização do Oeste do Paraná. Haverá brindes para os pais que participarem das atividades.

“Toda a comunidade da região está convidada a participar. Será um momento muito especial. Precisamos incentivas os pequenos a continuarem participando destas atividades culturais. É mais uma atração da Oktoberfest 2019”, apontou Márcia.

A programação está prevista para encerrar às 17h.