Empresas e entidades reforçam doações à Campanha de Alimentos

A Campanha de Arrecadação de Alimentos promovida pela Prefeitura de Foz do Iguaçu ganhou um reforço importante nos últimos dias com a doação de mais de 300 cestas básicas e 87 kits de limpeza e higiene.

Os produtos foram doados pela Cooperativa Sicredi, Lar Druso Brasileiro e a Sociedade Beneficente Islâmica. Ontem (01) novos alimentos foram entregues pelo Hotel Mabu, entre eles pães, queijos, pizzas e outros mantimentos que por serem perecíveis foram diretamente encaminhados às famílias do Bubas e da Vila Bancária.

Ao todo, mais de 400 cestas básicas foram doadas desde o início da campanha, na última quinta-feira (26). Deste total, 119 já foram entregues paras as famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Não só os moradores, mas empresas e entidades entenderam a importância desta ação. Em tempos de pandemia, pessoas passam fome e nós temos que fazer alguma coisa”, disse a primeira dama e secretária de direitos humanos Rosa Maria Jerônymo. “Reforçamos o pedido para que as pessoas continuem doando, pois esse ato de solidariedade é muito importante nesse momento”.

Os produtos podem ser entregues diariamente, das 8h às 12h, no 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, na avenida República Argentina, nº 593. Também existe a possibilidade de realizar uma transferência bancaria em nome da Cáritas Diocesana, parceira do projeto.

Foz do Iguaçu tem hoje cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no CadUnico da Assistência Social, com renda inferior a R$ 300 por mês. “Toda ajuda será bem vinda. Nosso intuito é promover a solidariedade nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo”, reforçou a secretária.

A prefeitura está distribuindo, desde a semana passada, 5.500 cestas básicas para famílias de alunos da Rede Pública e adquiriu outras 30 mil cestas, que devem chegar ao longo deste mês.

Realização

A Campanha é uma idealização da secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, em parceria com a Cáritas e o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

DOAÇÕES

– 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Avenida República Argentina, 593 – Todos os dias das 8h às 12 horas.

Cáritas de Foz Iguaçu

CNPJ 75.423.897/0001-65

Banco Sicredi – 748

Ag. 0710

C/C – 65679-8