Emissão da 2ª via solicitada pela internet dobrou em 2019

A Polícia Civil bateu no ano passado o recorde no número de carteiras de identidade emitidas pelo sistema de 2ª via rápida, com um total de 142.340 Registros Gerais. É mais que o dobro do volume confeccionado em 2018 através do mesmo sistema, no qual formam emitidos 70.613 documentos.

“O serviço da 2ª via rápida é muito prático para a população porque o cidadão não é precisa se deslocar até um posto do Instituto Identificação. Basta solicitar o documento pela internet”, destaca o diretor do órgão, Marcus Michelotto.

Além da praticidade para a população, o pedido online da 2ª via rápida traz melhorias aos postos de atendimento do Instituto de Identificação da PCPR porque reduz a demanda por agendamento e otimiza os serviços prestados ao cidadão, tornando o atendimento melhor e mais ágil.

O sistema implantado em 2017 foi desenvolvido pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

Quem tem direito

Para saber se pode requerer o RG pelo sistema de 2ª via rápida é necessário entrar no site da PCPR e clicar em ‘Serviços’, ‘Carteira de Identidade’ e escolher o serviço desejado (1ª ou 2ª via). Acesse http://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Agendamento-2a-da-Carteira-de-Identidade

Após inserir seus dados, o cidadão é informado se é possível obter a 2ª via do RG pelo sistema online. Caso possa, não é necessário inserir os dados novamente ou levar qualquer documentação. É preciso apenas ficar atento à data de retirada do documento no posto.

O sistema da 2ª via rápida pode ser utilizado por quem já teve seus dados digitalizados no Instituto de Identificação da PCPR ou no Detran/PR. O documento é emitido com base nas informações já registradas no banco de dados do Estado – foto, assinatura e impressão digital.

Modernização

A população tem a opção de cadastrar o número do celular ao solicitar a emissão do RG para receber uma mensagem confirmando que documento ficou pronto. Assim, é só ir até o posto escolhido e retirar a carteira de identidade mediante autenticação biométrica.