Embriaguez pode ter sido causa de acidente na BR-369 em Cascavel

Uma pessoa morreu após uma colisão frontal registrada por volta das 02h da madrugada dessa sexta-feira (19), no perímetro urbano de Cascavel, envolvendo uma GM Montana e um VW FOX.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prestou atendimento no local e informou que a condutora do veículo FOX, de 36 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda dentro de Fox haviam mais três ocupantes sendo duas crianças e uma mulher, que ficaram feridas e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A condutora da GM Montana, de 25 anos de idade, foi submetida ao teste do etilômetro que resultou em 0,63 Mg/l , sendo que recebeu voz de prisão por dirigir embriagada e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento onde aguarda liberação médica para ser conduzida para a Delegacia.

Segundo a Polícia Civil, a condutora responderá por homicídio qualificado e lesão corporal qualificada, do Código de Trânsito, pelo agravante da embriaguez, mas não será autuada em flagrante em razão de dispositivo legal do CTB, que determina nos casos de homicídio e lesão no transito, não será lavrado prisão em flagrante se o autor não se evadir do local.