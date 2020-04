Embriaguez ao volante representa 23% das causas de óbitos no trânsito em Cascavel

Álcool e direção continua sendo o fator que mais provoca morte no trânsito em Cascavel. A confirmação é dos membros do Cotrans/PVT (Comitê Intersetorial de Trânsito/Programa Vida no Trânsito), que por meio de videoconferência realizaram nesta quinta-feira (16) o encontro mensal do grupo, durante a qual – entre outros temas – foi analisado todos os óbitos registrados este ano nas vias urbanas e trechos estaduais e federais das rodovias que cortam a cidade.

Das 13 pessoas que perderam a vida nas vias em Cascavel no período de janeiro a abril de 2020, quatro eram condutores de veículos; uma estava como passageira de veículo; cinco eram motociclistas; uma estava como passageira de motocicleta e dois eram pedestres. Dessas, 23% (três condutores associaram álcool e direção). Paralelamente, está a alta velocidade, outro causador de mortes.

Para chegar ao ranking, os membros do Cotrans/PVT utilizam um programa que pontua pelo menos 20 fatores que podem causar o acidente, como infraestrutura da via, velocidade, uso de álcool e direção; visibilidade; condições do veículo; condições de saúde do condutor; possíveis fatores de risco associados como cinto de segurança, celular, entre outros.