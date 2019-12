EMBARQUE QUENTE | Torcida faz a festa do Fla rumo ao Catar

No dia exato em que comemorou o aniversário de 38 anos de seu título mundial, conquistado no dia 13 de dezembro de 1981 com uma vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, no Japão, o Flamengo versão 2019 embarcou ontem para o Catar, com sua torcida novamente fazendo uma grande festa e embalando os jogadores com referências àquela conquista, assim como havia sido no embarque para a final da Libertadores, no Peru. A chegada a Doha estava prevista para as 5h35 (de Brasília) deste sábado, após 15 horas de viagem.