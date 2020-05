Embarcação é apreendida com contrabando em Guaíra

Durante ação da Operação Hórus em Guaíra, policiais apreenderam na tarde de sábado (23), três embarcações, uma caminhonete S10 e uma motocicleta que eram utilizados por contrabandistas na área rural da cidade.

As equipes policiais patrulhavam a região do Lago de Itaipu, quando suspeitaram de movimentação suspeita. Na tentativa de realizar a abordagem, um veículo Kombi se evadiu do local. Na sequência uma motocicleta Yamaha acelerou na direção dos policiais, mas o motociclista caiu e fugiu a pé em direção ao matagal, não sendo mais localizado.

No local suspeito, os policiais encontraram três embarcações motorizadas, uma caminhonete S10, 10 caixas de cigarros e a motocicleta Yamaha. A apreensão resultou em prejuízo estimado em R$ 120 mil aos criminosos.