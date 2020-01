Embarcação carregada de celulares, eletrônicos e cigarros é apreendida em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – Por volta das 20h30 desta quinta-feira (16), durante patrulhamento embarcado pelo Rio Paraná, equipe composta por policiais federais e da Força Nacional apreendeu uma embarcação carregada com eletrônicos, celulares e cigarros no Rio Paraná em Foz do Iguaçu.

A embarcação suspeita foi avistada atravessando o Rio Paraná sentido Paraguai/Brasil e, durante aproximação da equipe policial para verificação, os indivíduos que estavam na embarcação tentaram retornar ao país vizinho.

Ao perceberem o insucesso da ação, se jogaram na àgua e deixaram a embarcação à deriva. Apesar dos esforços da equipe, não foi possível localizá-los.

A embarcação de madeira a remo carregada com três volumes contendo celulares, eletrônicos e cigarros gudang garam, oriundos do Paraguai em situação de abandono foi então apreendida.

A embarcação e volumes foram encaminhados para a Receita Federal de Foz do Iguaçu.

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP