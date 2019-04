Em uma semana, Paraná confirma mais de mil casos

Curitiba – “Faça a sua parte na luta contra a dengue” é o mote da campanha digital lançada ontem (23) pela Secretaria de Saúde do Paraná com orientações sobre medidas preventivas para o combate à dengue. O material será veiculado nas mídias sociais da Secretaria, Regionais de Saúde e disponibilizado para todos os municípios. São 21 posts que alertam sobre a importância do envolvimento de todos na luta contra a dengue.

O boletim epidemiológico semanal com os números da dengue no Paraná apresenta 4.191 casos confirmados. São 1.077 casos a mais que na semana anterior, que apresentou 3.114 casos confirmados de dengue.

“Importante frisar que em todo o Paraná o combate ao mosquito Aedes aegypti continua. Nós tivemos mais uma semana com aumento de numero de casos, casos mais graves em alguns municípios, e por isso reafirmamos em nome do governo do Estado o pedido para que a população participe desse combate adotando medidas simples como manter os quintais limpos, sem lixo e sem depósitos de água parada,que são os principais locais de criação de novos focos do mosquito transmissor da doença”, afirmou o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Municípios

São 170 municípios com casos confirmados de dengue e 22 registram situação de epidemia. Os que registram maiores índices de infestação são: Japurá, Francisco Alves, Lupionópolis, Porto Rico, Uraí, Itambé, Leópolis, Santa Mariana, Alvorada do Sul e Loanda.

Em alerta para epidemia são 18 municípios, entre eles Paranacity, Cruzeiro do Sul, Primeiro de Maio, Bandeirantes, Cianorte e Icaraíma.

A forma grave da doença foi registrada em Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Sarandi, Maringá e Sertanópolois.

Clima

As 19 estações meteorológicas do Estado analisam que as condições climáticas seguem favoráveis à reprodução e desenvolvimento de focos e dispersão do mosquito Aedes aegypti. “É preciso que a população fique atenta às medidas preventivas de combate; a responsabilidade de acabar com os criadouros e focos do transmissor da dengue, chikungunya e zika é de todos”, afirmou Ivana Belmonte, da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde do Paraná.