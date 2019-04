Em sua 3ª final seguida, Lucas Lóh se inspira no filme “Rocky Balboa”

Toledo – No filme “Rocky Balboa”, de 2006, o personagem principal, um lutador de boxe interpretado por Sylvester Stallone, dá uma lição de vida para o filho. As palavras da ficção foram trazidas para a vida real e nunca mais esquecidas pelo toledano Lucas Lóh, ponteiro do Sesi-SP, que chega em sua terceira final consecutiva na Superliga masculina de vôlei. O time paulista disputará o primeiro jogo da série melhor de cinco na terça-feira (23), contra o Taubaté (SP).

“O discurso de Rocky para o filho no filme é a minha inspiração para esses momentos decisivos”, afirmou Lucas. “Estou extremamente feliz por disputar a minha terceira final consecutiva, mas nosso principal objetivo ainda não foi concluído”.

Lucas Lóh também chegou à final da Superliga com o Vôlei Brasil Kirin (2015/2016) e com o atual adversário, Funvic/Taubaté (2016/2017). Em ambas ocasiões conquistou a medalha de prata, já que os títulos ficaram com o Sada Cruzeiro (MG). Na temporada passada, o jogador atuou pelo time turco Halkbank, no qual, foi campeão nacional e da Copa da Turquia.

“Cada jogo dessa série é uma decisão e as duas equipes se conhecem bem. Vejo muito equilíbrio entre os times e realmente o fator que vai desequilibrar essa final saberemos somente em quadra após as partidas”, disse o ponteiro, segundo maior pontuador do Sesi-SP nesta temporada, com 271 pontos.

O discurso

“O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão forte como a vida, mas não se trata de bater forte. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe do teu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que estar preparado para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela, ou de quem quer que seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor que isso”.