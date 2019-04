Em parceria Prefeitura e Associação viabilizam carteirinha para autistas

Em meio aos sorrisos das crianças presentes no evento organizado pela Associação de Familiares e Amigos dos Autistas (Vida) e Prefeitura de Toledo, foi celebrado o Dia Mundial do Autismo, na terça-feira (2), no Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer. O evento teve como objetivo ressaltar a importância de ter uma associação como essa no município e a apresentação da nova carteirinha de identificação para pessoas que possuem Transtornos do Espectro Autista (Tea).

A Prefeitura de Toledo, por meio da Secretaria de Comunicação (Secom), confeccionou uma nova carteirinha que poderá ser utilizada pelos autistas. Essa nova ferramenta vai proporcionar uma qualidade de vida para essas pessoas e seus familiares. Irá agilizar o processo de reconhecimento, dando prioridade aos serviços públicos e bancários.

Além de representantes da Associação Vida, estiveram presentes os vereadores Airton Savello, Antônio Sérgio de Freitas e Olinda Fiorentin. Familiares, amigos e a comunidade em geral, participaram das apresentações durante o momento. O secretário da Juventude, Jairo Luiz Cerbarro, esteve representando o Prefeito Lucio de Marchi, que está em Curitiba tratando sobre a liberação de recursos para Toledo.

O secretário aproveitou o momento para ressaltar às políticas públicas voltadas às crianças, jovens e adolescentes no município. “É importante frisar que o Poder Executivo trabalha de forma árdua para garantir qualidade de vida para todas as pessoas, sem diferença. Nos Centros da Juventude (CJUs) já recebemos pessoas que possuem o Tea e que se adaptaram muito bem as atividades oferecidas. O intuito receber é receber todas as pessoas da melhor forma com a melhor qualidade de atendimento”, ressalta.

Associação Vida e Carteirinha para autistas

A Presidente da Associação Vida, Danúbia Portolon, ressalta a importância das carteirinhas no município. “Este é um acessório que irá agilizar a identificação, evitando constrangimento ou transtornos, no atendimento que por Lei assegura a pessoa que possui o Tea. Estamos contentes com essa ação que se concretiza agora”, finaliza.

Atualmente, o município conta 54 famílias cadastradas na Associação Vida. A Lei Municipal “R” nº 37 de 23 de maio de 2017 garante o direito de atendimento prioritário às pessoas com autismo, em empresas concessionárias de serviços públicos e instituições bancárias. Assim como a Lei Federal 10.048/00 e Decreto 5296 de 02 de dezembro de 2004.