Em meia hora, PRF apreende 146 quilos de maconha no oeste paranaense

Em três ocorrências distintas, 145,6 quilos de maconha foram apreendidos; 130 estavam em dois carros e 15,5 quilos estavam com uma passageira de ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 145,6 quilos de maconha em Santa Terezinha de Itaipu na noite desta terça (22). As três apreensões se deram em cerca de meia hora.

Por volta das 20 horas, agentes da PRF abordaram um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a São Paulo (SP). Com uma passageira de 26 anos, moradora de Londrina (PR), foram encontrados 15,5 quilos de maconha, dentro de uma mochila que estava com ela e no bagageiro do veículo. Aos policiais, ela disse que retirou a droga na rodoviária de Foz do Iguaçu e entregaria em São Paulo, capital.

Diante dos fatos, ela foi detida e encaminhada para a Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu para o registro do crime de tráfico de drogas.

12 minutos depois, às 20h12, policiais abordaram um VW Gol, com um casal. Durante a vistoria, os agentes encontraram, escondidos dentro do banco traseiro e nas laterais do carro, 48 tabletes de maconha, que após pesados, totalizaram 43,3 quilos da droga.

O casal – ele, motorista de 23, e ela, passageira de 21 anos – disse aos policiais que entregariam a droga em Ponta Grossa (PR).

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu para o registro do crime de tráfico de drogas.

Às 22h30, PRFs abordaram um GM Onix, conduzido por uma mulher de 30 anos, motorista de aplicativo. Como passageiro, estava um homem de 19.

Durante a vistoria, os policiais encontraram, no porta-malas do carro, 86,8 quilos de maconha. Indagados, a motorista disse ter sido contratada pelo passageiro para pegar uma encomenda em Foz do Iguaçu e não sabia da ilicitude do material.

Em razão disso, ambos foram detidos e conduzidos para a Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu para o registro do crime de tráfico de drogas, que tem uma pena máxima de 15 anos de prisão.