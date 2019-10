Em jogo intenso, Cruzeiro e Internacional empatam pela Série A

Uma equipe lutava para sair da zona de rebaixamento, enquanto a outra brigava para não desgrudar do topo da tabela. No fim das contas, Cruzeiro e Internacional empataram em 1 a 1 neste sábado (5), em duelo movimentado no Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nonato, ainda no primeiro tempo, abriu o placar para o Colorado. Já na etapa final, Fred fez de pênalti e deixou tudo igual em Belo Horizonte.

A igualdade faz a Raposa permanecer na zona de rebaixamento, em 17º, com 20 pontos. Já a equipe gaúcha aparece em sexto, com 38. Confira a classificação do Brasileirão!

Cruzeiro e Internacional tiveram equilíbrio na posse de bola no primeiro tempo, mas quem conseguiu ser mais efetivo foi o Colorado, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O gol foi logo aos nove minutos: após boa troca de passes, Nico López deixa Nonato cara a cara com Fábio. O camisa 33 do Inter bate por baixo do goleiro cruzeirense e abre o placar no Mineirão.

A Raposa mudou de postura na etapa final. Na marca dos 16, o árbitro utilizou o auxilio do VAR para marcar pênalti de Patrick em Orejuela. Na cobrança, Fred bateu no canto direito, deslocando Lomba, que nem saiu na foto. Aos 25, o goleiro Colorado evitou o que poderia ter sido a virada cruzeirense, quando defendeu de forma magistral o cabeceio de Robinho.