Em duelo tricolor, Bahia vence o Fluminense pela série A

Mais um jogo de cinco gols pela sexta rodada do Brasileirão. Na Arena Fonte Nova, o Bahia fez valer o mando de campo diante do Fluminense e conquistou uma vitória por 3 a 2, na noite deste domingo (26). Artur e Gilberto (x2) marcaram os gols do time da casa, enquanto Pedro e João Pedro fizeram para os cariocas.

O jogo

O duelo tricolor começou agitado em Salvador. O Bahia precisou de apenas uma chance para mexer no marcador. Em contra-ataque fatal, Artur invadiu a área e bateu cruzado para fazer 1 a 0, aos 15. Mas a vantagem durou pouco. Após Yony sofrer pênalti na marca dos 17 minutos, Pedro cobrou com categoria para deixar tudo igual. Já aos 29, Gilberto desarmou o goleiro do Flu e recolocou o Esquadrão na frente: 2 a 1.

Na etapa complementar, o ritmo do jogo diminuiu. A partir dos 20 minutos, o Fluminense passou a ter um jogador a menos em campo após expulsão de Agenor. E aos 23, Gilberto cobrou pênalti para fazer o segundo dele no jogo e ampliar a vantagem do Bahia. Mesmo com a desvantagem numérica,o Flu chegou ao segundo gol. Ganso cobrou falta e Douglas Friedrich defendeu, mas no rebote João Pedro não perdoou dando números finais a partida: 3 a 2.