Em dia histórico, Acic aprova e moderniza o seu estatuto

A quinta-feira, 25 de junho, entra para a história da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Pela primeira vez em 60 anos, uma assembleia geral da entidade não aconteceu presencialmente. Devido aos efeitos da pandemia do coronavírus, a AGE foi realizada a partir de uma sala de videoconferência, atendendo ao número mínimo de sócios previsto para esse tipo de evento. A possibilidade de utilização de ferramentas de tecnologia para encontros com essa característica foi autorizada por instâncias superiores.

A aprovação de mudanças no estatuto foi apenas mais um passo de um trabalho iniciado ainda na gestão do presidente Edson José de Vasconcelos, há três anos. “Tudo para atender a novas exigências devido ao crescimento que a entidade experimentou nos últimos anos. Sem a atualização dessas diretrizes, a associação comercial ficaria engessada”, segundo o presidente Michel Lopes. Essa é a quinta alteração estatutária da trajetória da entidade que em 4 de abril comemorou as suas seis décadas de fundação.

O presidente do Conselho Deliberativo, Eder Cuarelli, informa que foi criada uma comissão para trabalhar na atualização de pontos importantes do documento. “A finalidade era integrar o estatuto a novidades de gestão, governança e complaince. A reforma é necessária para que a entidade se adapte a novos tempos e atenda melhor os seus associados”, conforme ele. Todo o processo ocorreu de forma serena e tranquila, buscando como um dos legados a adoção de ainda mais transparência em tudo o que a entidade faz.

A modernização do estatuto trata, conforme Eder, de questões ligadas à sustentabilidade da entidade, gestão organizacional, melhorias constantes, oferta de produtos diferenciados e valorização da imagem. “A atualização permite trabalhar ainda com mais força, com mais divisão de trabalhos e com a participação ainda mais ativa de todos os associados”, conforme o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comercial e Industrial de Cascavel.

Inovação

A aprovação do novo estatuto pelos sócios inscritos, que participaram e votaram na videoconferência traz outros benefícios. “Garante inovar a forma de gerir a entidade com a possibilidade de implantar governança corporativa (que já está pronta) e planejamento estratégico para os próximos quatro anos. Também permitirá a inclusão de pessoas interessadas em empreender no município”, acentua o presidente Michel Lopes.

Para o vice-presidente da Acic, Genésio Pegoraro, esse é um momento ímpar para a história da associação comercial: “A Acic, como qualquer outra instituição ou empresa, precisa modernizar e atualizar as regras que a regem. Com empenho de uma comissão dedicada, apesar das dificuldades que afetam a todos nesse momento tão particular, a Acic encontrou, com serenidade, clareza e com o melhor da tecnologia, uma forma de aprovar o seu novo estatuto. Essa é uma ferramenta imprescindível para o bom andamento da entidade e, com a modernização muitas novas coisas boas ocorrerão de agora em diante”.