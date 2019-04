Em carta, secretária reforça trabalho da educação infantil

Quero registrar minha gratidão e reconhecimento ao trabalho desempenhado por vocês. Acompanho as atividades de nossos CMEIS e percebo o compromisso e responsabilidade que têm com as nossas crianças.

A educação infantil, é uma das etapas mais importantes na vida de uma pessoa, e o ambiente escolar desempenha um papel socializador em que a criança começa a ampliar sua rede de relações, sendo que é por meio da atuação do professor que ela consegue construir conhecimentos significativos.

Os últimos acontecimentos e a forma distorcida com que foram vinculados na mídia, nos deixaram muito tristes e abalados. Sabemos que muitas vezes uma notícia negativa acaba colocando em dúvida o trabalho maravilhoso que é realizado diariamente por nossos professores e profissionais da educação infantil.

Quanto a esse fato, diversas pessoas já foram ouvidas e as oitivas seguirão, no sentido de determinar qual procedimento administrativo será adotado. “É necessário que nós, como Secretaria de Educação, façamos todo um levantamento, ouvindo todas as partes, pois não é possível simplesmente condenar uma pessoa sem ouvir todos os envolvidos”.

Aproveito para enfatizar que todos os casos de denúncia, que envolvem nossos Cmeis devem ser resolvidos primeiramente por meio do diálogo. O caminho mais eficaz é procurar primeiro o CMEI e após encaminha-se o caso à Secretaria de Educação, ao invés de repassar aos veículos de comunicação ou outros meios.

Ressalto que a educação infantil é primordial na formação de uma criança no que diz respeito, tanto a transmissão de conhecimentos, quanto na formação de valores como a solidariedade, dignidade, respeito, ética e outros valores fundamentais para a convivência harmoniosa do ser humano em sociedade.

O papel de nossos profissionais dentro dos Cmeis refletem em toda a sociedade, pois são agentes ativos na formação do sujeito. As crianças necessitam de modelos a serem seguidos e seus exemplos nos primeiros anos de vida são os pais, seguidos pelos professores e as amizades encontradas no ambiente escolar e social.

Sabemos que muito além das rotinas de sala de aula, o professor de educação infantil tem o compromisso de zelar e cuidar das crianças que estão sob sua responsabilidade e, isso deve ocorrer em todos os ambientes, desde as atividades realizadas no pátio da escola, nos momentos de alimentação, bem como nas demais ações realizadas diariamente na sala de aula.

Essa forma respeitosa e afetiva de tratar as crianças, com certeza, refletem inclusive na convivência em casa com seus pais.

Outro fator importante a ser destacado é que quando pais e professores buscam resolver os conflitos juntos, mantendo uma boa interação entre família e escola, considerando sempre as causas e as dificuldades de cada situação, são maiores as possibilidades dos problemas serem resolvidos de forma efetiva e tranquila. Agindo dessa forma, o maior beneficiado será, com certeza, a criança.

Marcia Aparecida Baldini

Secretária de Educação