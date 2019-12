Em busca do bolo de aniversário, homem é preso com caminhonete roubada

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou uma caminhonete roubada em Guaíra, na BR-163, nessa quinta-feira(12). Motorista, paraguaio de 23 anos, vinha do Paraguai buscar um bolo para a festa de aniversário, que seria comemorado no país vizinho.

Por volta das 17h, a PRF abordou um motorista paraguaio que conduzia uma Mitsubishi L200 Triton, na Unidade Operacional da PRF na ponte Ayrton Senna. Com ele estava outro paraguaio, de 19 anos. Durante a vistoria, os policiais encontraram sinais de adulteração presentes no veículo e confirmaram que a caminhonete havia sido roubada em Cascavel (PR), no último novembro.

Aos policiais, o motorista disse que, após colidir uma caminhonete com as mesmas características no Paraguai, com receio que seu pai descobrisse o acidente, encomendou outra caminhonete com as mesmas características, utilizando os documentos da caminhonete com perda total. A caminhonete estava com placas paraguaias.

No interior do veículo, os policiais encontraram US$ 23 , 2,6 milhões de Guaranys e R$ 4,45 mil. Ainda foram encontradas “pulseiras vip” que seriam utilizadas para entrada na sua festa, que foi frustrada pelos policiais.

Diante dos fatos, os dois foram presos por receptação e uso de documento falso e conduzidos para a Polícia Federal em Guaíra, para o registro dos crimes.