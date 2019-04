Em ação conjunta, PF apreende 258 kg de maconha na BR 277

Na madrugada dessa quinta-feira (04), em operação conjunta com o Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal, policiais federais realizaram ações de fiscalização e controle em postos de combustíveis na saída desta cidade.

Com a ajuda de cães farejadores, localizaram 258 kg de maconha em um caminhão de placas paraguaia que estava transportando arroz para São Paulo.

O motorista paraguaio, de 26 anos, foi preso e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

O caminhão e a droga foram apreendidos.