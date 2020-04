Em 15 dias de operações, Polícia Civil apreende três toneladas de drogas

A Polícia Civil apreendeu 2,935 toneladas de drogas entre os dias 14 e 28 de abril no Paraná e em outros dois estados. A maior apreensão ocorreu no Estado de São Paulo, onde 927 quilos foram retirados do domínio de traficantes.

O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, ressalta que este é um exemplo da forte atuação da instituição, que não diminuiu suas ações de combate à criminalidade por conta do novo coronavírus. “As medidas de prevenção ao contágio pela covid-19 estão sendo respeitadas. Porém, nossos policiais civis se mantêm firmes no cumprimento da missão. A população do Paraná pode ficar tranquila. Continuamos atuando forte nas ruas para manter a segurança dos paranaenses”.

Rockembach avalia que a retirada de tamanha quantidade de drogas das ruas contribui fortemente para a segurança pública, e para redução de outros crimes ligados ao tráfico e consumo, como furtos, roubos e homicídios.

INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO – Algumas das operações foram possíveis pela integração com outras forças de segurança federais, estaduais e municipais. Na maior parte dos casos, a Polícia Civil faz toda a investigação prévia integrando ações de inteligência policial. Com base em informações concretas, solicita apoio à força policial que tenha melhor capacidade operacional na região em que se encontra o carregamento de drogas e deflagra a busca.

Em uma ação integrada com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), ocorrida no dia 14 de abril, 896 quilos de maconha apreendidas próximo à praça de pedágio em Castelo Branco, na região Norte do Estado. A droga estava acondicionada em um Jetta branco com alerta de furto. Conforme apurado, a droga estava sendo transportada de Guaíra, região Oeste do Estado, para São Paulo.

No dia 18 de abril a Polícia apreendeu 11 quilos de maconha em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O produto foi localizado em um ônibus interestadual que partia de Curitiba com destino a São Paulo. Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Com a ajuda do cão farejador Huno foi possível localizar a droga no bagageiro do ônibus.

A maior apreensão dos últimos 15 dias aconteceu no dia 21 de abril, em São Miguel Arcanjo (SP), através de ação integrada com as polícias Rodoviária Federal e Civil do Estado de São Paulo. O veículo Fiat/Strada havia saído da região Oeste do Paraná com destino ao estado vizinho com quase uma tonelada de maconha.

O suspeito chegou a usar um dispositivo de fumaça para tentar despistar as equipes, mas logo foi abordado. O condutor do carro fugiu pela mata.

Em Querência do Norte, na região Noroeste do Estado, as polícias Civil e Militar apreenderam 6,8 quilos de maconha, no dia 22 de abril. O produto foi encontrado em uma estrada rural, próxima ao local onde um suspeito de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com o apoio de um cão policial foi possível localizar a droga escondida.

Em uma ação conjunta com a PRF, foram apreendidos mais 389 quilos de maconha na sexta-feira (24), no Mato Grosso do Sul. A ação ainda teve apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. A carga foi encontrada dentro de Jeep Compass, que transitava pela BR-267. O condutor de 19 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Durante uma operação deflagrada no dia 23 para apurar um homicídio, a Polícia Civil apreendeu 20 quilos de maconha na Capital. O produto foi encontrado em uma casa, onde também foram localizados 650 gramas de cocaína, dinheiro e munições. Quatro pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas.

No sábado (25), apreendeu 712 quilos de maconha em Toledo, na região Oeste do Estado. A droga foi localizada dentro de uma casa, onde quatro homens, entre 19 e 24, foram presos em flagrante por tráfico de drogas. A ação teve apoio da Polícia Militar.